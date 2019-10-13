كتب امير فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2019 05:57 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” فرح الهادي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها ظهرت فيه بإطلالة صدمت جمهورها ومتابعيها .
حيث ظهرت فرح الهادي في مقطع الفيديو بشعر باللون الأحمر الناري ومكياجا قويا وصاخبا فبدت إطلالتها مختلفة تماما عن شكلها الطبيعي .
وكتبت فرح في تعليقها على الفيديو وإطلالتها قائلة : ” عطر مرميد قريبا ” .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر فرح الهادي في مقطع فيديو بإطلالة صادمة لمتابعيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.