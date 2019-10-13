تزوجها دون علم أهلها.. فنال «علقة ساخنة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نال شاب مصري عقابه لزواجه دون علم أهل العروس، وذلك في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

أهل العروس لقنوا العريس علقة ساخنة لرفضهم الزيجة وقيامه بالزواج من ابنتهم دون علم الأب وأشقائها، وتم التحفظ على الطرفين وأحيلا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد تلقت السلطات المختصة في محافظة القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ، بتلقيه بلاغا من لحد الأاشخاص يبلغ من العمر 20 عاما، طالب، مصاب بكدمات في الوجه، بقيام أهل زوجته بالتعدي عليه بالضرب في أول أيام زواجه، لرفضهم الزواج من ابنتهم.

التحريات الأولية للواقعة كشفت أن المجني عليه كان على علاقة عاطفية بفتاة جامعية مقيمة بمدينة طوخ، وإنه تقدم لأسرتها لكنهم رفضوا الزواج، وقامت والدة الفتاة بمساعدتهم على الزواج دون موافقة الأب والأشقاء، وفور علمهم بالزواج قاموا بالتعدي على العريس.

مباحث مركز طوخ تمكنت من ضبط طرفي الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.