جيداء أتيش تحتفل بعيد زواجها الأول.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية جيداء أتيش بعيد زواجها الأول من رجل الأعمال بورا توبلوسوي، وحرصت على مشاركة الفانز بصورة مميزة من حفل زفافها.

جيداء التي احتفلت بزفافها في أمريكا، كتبت معلقة على الصورة: «مر عام على هذا اليوم»، حيث 12/10/2018، عيد زواج سعيد»، حيث تلقت الفنانة الشابة تهاني متابعيها وأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، متمنيين لها حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة الدائمة.

من ناحية أخرى، عادت جيداء أتيش إلى الشاشة بعد فترة غياب طويلة، درست فيها التمثيل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تألقت في مسلسل «طفل» الذي شاركت في بطولته أمام سرحات تيومان، اسماعيل هاجي اغلو، ميرفى تشاغيران، نازان كيسا، وغيرهم.

يُذكر أن جيداء أتيش حققت شعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي بعد مشاركتها في بطولة مسلسل «اسميتها فريحة»، أمام النجمين هازال كايا، وشآتاي أولسوي، حيث جسدت شخصية «هاندا»، وكان مسلسل «انتقام الأفاعي» آخر ما قدمته قبل سفرها إلى أمريكا.