انهيار منذر رياحنة في تشييع جثمان المخرج شوقي الماجري.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أصيب الفنان الأردني منذر رياحنة، بحالة انهيار شديدة خلال تشييع جثمان المخرج التونسي شوقي الماجري، والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
وكان جثمان شوقي الماجري، قد تم نقله من مصر لتونس صباح أمس السبت ١٢أكتوبر، وشارك في الجنازة عدد من النجوم أهمهم الفنان منذر رياحنة والذي حرص على التواجد إلى جانب جثمان المخرج الراحل ودخل في نوبة بكاء شديدة.
وحرص وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين على استقبال الجثمان بمطار تونس قرطاج، كما حضر عدد من أصدقاء الماجري المقربين وأبرزهم، الفنان الأردني منذر ياحنة، والنجم السوري قصي خولي، وعدد من الإعلاميين.
المخرج شوقى الماجرى توفى اليوم الخميس، عن عمر ناهز 58 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.
شوقي الماجري، أشرف على إخراج العديد من الأفلام والأعمال السينمائية المُختلفة، كان آخرها مسلسل “دقيقة صمت”، الذي تم عرضه في رمضان الماضي.
يذكر عن المخرج الراحل، هو طليق الفنانة الأردنية صبا مبارك، ووالد عمار، وارتبط بها في عام ٢٠٠٣، وانفصل عنها في عام ٢٠٠٤.
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