أروى جودة تتألق بفستان الزفاف في عرض أزياء.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
أطلق مصمم الأزياء السوري أيمن لحموني أحدث مجموعاته من فساتين السواريه لموسم خريف وشتاء 2020، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
الفنانة المصرية أروى جودة كانت نجمة العرض، حيث تألقت خلاله بفستان زفاف أبيض شديد الأناقة، ووضعت تاج كبير وطرحة زفاف طويلة على رأسها، وتزينت بمكياج قوي ومجوهرات ماسية، في إطلالة حازت على إعجاب جميع الحضور.
والحفل كان من تقديم الإعلامية بوسي شلبي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن، وهم رجاء الجداوي، دلال عبد العزيز، إيمي سمير غانم، دنيا سمير غانم، نادية الجندي،إلهام شاهين، نسرين طافش.
كما حضرت وفاء عامر، أيتن عامر، نرمين الفقي، لقاء الخميسي، رانيا فريد شوقي، هالة صدقي، جمال سليمان، عبير صبري، مي عمر، محمد سامي، وفيفي عبده، وغيرهم.
وأحيا الحفل الفنان اللبناني راغب علامة، حيث قدم باقة كبير من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، وسط تفاعل كبير من الحضور.
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