سيرين عبدالنور تلاعب ابنها في مشهد طريف: غرامي هالضحكة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غازلت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور ابنها «كريستيانو» بمقطع فيديو طريف شاركته مع الفانز، ظهرت فيه الفنانة تلعب مع صغيرها بشكل طريف.

«كريستيانو» كان متفاعلاً مع لعب والدته بشكل فجر ضحكاته القوية، وهي اللقطات التي أثارت اعجاب فانز الفنانة التي كتبت معلقة على الفيديو: «غرامي هل الضحكة يللي مجننتني»، حيث دعا لها متابعوها أن يحفظ الله لها أسرتها، وأن يديم عليها السعادة والفرحة مع طفليها.

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يُذكر أن الفنانة اللبنانية رُزقت بـ«كريستيانو» مارس 2018، من زوجها فريد رحمة، وهو الابن الثاني للزوجين بعد طفلتهما الأولى «تاليا» يوينو 2011.

من ناحية أخرى، شاركت سيرين عبدالنور في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، كما صرحت سيرين بمشاركتها في الموسم الدرامي لرمضان 2020 دون الكشف عن تفاصيل العمل الذي ستشارك في بطولته.