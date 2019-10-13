- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
مازالت الإعلامية المصرية ريهام سعيد تتعرض لبعض الانتقادات من قبل جمهورها رغم ابتعادها عن الشاشة، وذلك بسبب ما قالته عن «السمنة».
ريهام سعيد نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، فهاجمتها متابعة، قائلة إن الجمهور لم يعد يحب ريهام سعيد، مما جعل الفنانة بدرية طلبة تتدخل.
بدرية طلبة كتبت: « زمايلها بيحبوها واللي وقفت جنبهم بيحبوها والناس المحترمين بيحبوها واللي مش بيحقدوا وبيقلوا أدبهم بيحبوها، واللي اتربوا صح بيحبوها».
الفنانة المصرية أضافت: «لكن طبيعي المرضى واللي متربوش واللي اتعودوا يسبوا الناس مش هيحبوها، لأنهم أصلا مش بيحبوا نفسهم.. ينحبك يا ريمو يا متربية يا بنت الناس ياللي أهلك عرفوا يربوكي.. ولو قالوا بطبلك اه أنا راضية لأني لما اطبل لزميلتي المحترمة وأختي المحترمة يبقا التطبيل هنا شرف ليا».
ريهام سعيد تم إيقافها من قبل قناة «الحياة» بسبب ما قالته عن مرضى السمنة، حيث وصفتهم بأنهم عبء على الدولة، ويشوهون المنظر العام.
تصريحات ريهام سعيد سببت حالة من الجدل بين الجمهور، وهاجمها عدد كبير منهم من خلال مواقع التواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر بدرية طلبة تدافع عن ريهام سعيد.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.