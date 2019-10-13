بدرية طلبة تدافع عن ريهام سعيد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مازالت الإعلامية المصرية ريهام سعيد تتعرض لبعض الانتقادات من قبل جمهورها رغم ابتعادها عن الشاشة، وذلك بسبب ما قالته عن «السمنة».

ريهام سعيد نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، فهاجمتها متابعة، قائلة إن الجمهور لم يعد يحب ريهام سعيد، مما جعل الفنانة بدرية طلبة تتدخل.

بدرية طلبة كتبت: « زمايلها بيحبوها واللي وقفت جنبهم بيحبوها والناس المحترمين بيحبوها واللي مش بيحقدوا وبيقلوا أدبهم بيحبوها، واللي اتربوا صح بيحبوها».

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الفنانة المصرية أضافت: «لكن طبيعي المرضى واللي متربوش واللي اتعودوا يسبوا الناس مش هيحبوها، لأنهم أصلا مش بيحبوا نفسهم.. ينحبك يا ريمو يا متربية يا بنت الناس ياللي أهلك عرفوا يربوكي.. ولو قالوا بطبلك اه أنا راضية لأني لما اطبل لزميلتي المحترمة وأختي المحترمة يبقا التطبيل هنا شرف ليا».

ريهام سعيد تم إيقافها من قبل قناة «الحياة» بسبب ما قالته عن مرضى السمنة، حيث وصفتهم بأنهم عبء على الدولة، ويشوهون المنظر العام.

تصريحات ريهام سعيد سببت حالة من الجدل بين الجمهور، وهاجمها عدد كبير منهم من خلال مواقع التواصل.