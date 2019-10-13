الإعلامية اللبنانية إلين وطفة تعلن حملها في طفلها الأول.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الإعلامية اللبنانية إلين وطفة عن حملها في طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال خالد المولى.

الإعلامية اللبنانية شاركت جمهورها بصورة حديثة لها، كشفت حملها في الشهور الأخيرة، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

إلين أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “كنا نحتفظ به سر بيننا لفترة، ولا نستطيع إخفائه أكثر من ذلك، طفل صغير قادم قريبا”.

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وأضافت: “لا أطيق الانتظار لحمل هذا المخلوق الصغير الذي ملأت ركلاته حياتي بالمرح، ولد أم بنت؟ سأحتفظ بذلك مفاجأة لكم”.

يذكر أن الإعلامية اللبنانية إلين وطفة كانت قد احتفلت بزفافها من رجل الأعمال خالد المولى، في شهر يوليو 2018، في ميناء جبيل في لبنان، بحضور العديد من نجوم الفن، كالفنانة نجوى كرم، والفنانة سيرين عبدالنور، والإعلامية دانييلا رحمة، وأحيا الحفل كل من الفنان نادر الأتات ومنال ملاط.

وكشفت إلين، في تصريحات سابقة، كواليس تعارفها على خالد قائلة: «منذ حوالي 15 سنة كنت من مشجعي رياضة كرة السلة وكان خالد لاعباً محترفاً في إحدى الفرق وكنا نتبادل التحيات، بعدها شاءت الصدف أن نلتقي مراراً في مناسبات خاصة، ما حصل معي يشبه الأحلام، وتستحق قصة حبّنا أن تكون فيلماً، حتى أصدقاؤنا المقرّبون يعرفون تفاصيل قصة الحب التي تجمعنا».