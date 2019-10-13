مفاجآت كثيرة بانتظار جمهور ميريام فارس!

متابعة بتجــــــــــرد: ينتظر جمهور النجمة اللبنانية ميريام فارس أعمالها الفنية بفارغ الصبر، وهو ما يظهر من خلال تفاعلهم الكبير مع كل عمل جديد تقدّمه لهم.
وكشف المخرج شريف ترحيني الذي تعاونت معه ميريام بكليبات سابقة وآخرها كليب “قومي” الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة عبر موقع “يوتيوب”، أنه صوّر لها أكثر من أغنية، ومن المقرر أن تبصر الكليبات الجديدة النور تباعًا في الفترة المقبلة.
وأكد ترحيني في لقاء مع برنامج “تريندغ بالعربي”، أن ميريام ستظهر في الكليبات الجديدة بلوكات مختلفة لا تقلّ جرأةً عن أعمالها المصوّرة السابقة.
الجدير ذكره أنّ أغنية “قومي” هي من كلمات وألحان يوسف العماني وتوزيع حسام الدين موسى أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج شريف ترحيني.
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