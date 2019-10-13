ريما فقيه تكشف عن بطنها المنتفخ في مراحل حملها الأخيرة! – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: تنتظر ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه طفلها الثالث من زوجها المنتج الموسيقي العالمي وسيم صليبي.

وتشارك ريما فقيه متابعيها على انستغرام باستمار صوراً من حملها تظهر قوامها الجميل. وهذه المرة أيضاً نشرت ريما فقيه صورة حديثة من جلسة تصوير خضعت لها في مراحل حملها الأخيرة، كشفت من خلالها عن بطنها المنتفخ وبدت فيها بغاية الجمال.

إشارة الى أن وسيم صليبي سبق وكشف بطريقة غير مباشرة عن أن جنس الجنين هو أنثى، ومن المرجح أن يطلقا عليها إسم “أميرة.