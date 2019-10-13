بالفيديو – لايف ستايلز ستديوز تطرح أغنية محمد سرور “كل شي مسموح”

متابعة بتجـــــــــــرد: تُواصل شركة لايف ستايلز ستديوز انتاجاتها الفنية للعام 2019، وطرحت مؤخراً عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، فيديو كليب أغنية “كل شي مسموح” للفنان المصري محمد سرور. تعاونت لايف ستايلز ستديوز مع محمد سرور ضمن رؤيتها الفنية في التنوع والتعاون مع أسماء جديدة وتقديمها بصورة مختلفة. باللهجة المصرية، قدم محمد سرور أولى أغنياته مع لايف ستايلز ستديوز، وحملت توقيع الشاعر محمد شكري وألحان محمد سرور وتوزيع Zoom. على صعيد الصورة، حمل كليب أغنية “كل شي مسموح” إخراج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في لبنان قبل أسابيع.

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