عاصي الحلاني يُغني “عز ومجد بيروت” في ليلة من العمر – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفل مهرجان “عز ومجد بيروت” لسباق الخيل في لبنان وذلك مساء 12 تشرن الأوّل/أكتوبر الجاري.

أقيم الحفل في ميدان سباق الخيل، بالعاصمة بيروت وذلك برعاية دولة الرئيس سعد الحريري، وبحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان، الدكتور حمد الشامسي، وبالتعاون مع السفارة الإماراتية في لبنان، وقدّم خلاله عاصي الحلاني باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

وعلى هامش الحفل كرّم كل من سفير الإمارات الدكتورحمد الشامسي والوزير ميشال فرعون ممثلًا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عاصي الحلاني بنصب تذكاري تقديرًا لمسيرته الفنية الناجحة.

وبعد الحفل شارك عاصي الحلاني الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بلقطات من السهرة وكتبت بتعليقه عليها: “ليلة من العمر في ربوع لبنان الحبيب مهرجان عز ومجد بيروت بحضور لافت من المجتمع اللبناني والإماراتي والعربي الف شكر على التكريم من سعادة سفير دولة الأمارات الدكتور حمد الشامسي ومعالي الوزير ميشال فرعون ممثلاً دولة الرئيس سعد الحريري و مهرجان كايل ميدانسباق الخيل في بيروت”.

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الجدير ذكره أن عاصي الحلاني من محبّي رياضة الفروسية، وقد أطلق عليه لقب “فارس الغناء العربي” نسبة إلى حبّه للخيل.

على صعيد آخر، انشغل عاصي الحلاني في الفترة الماضية بتصوير حلقات برنامج “ذا فويس كيدز” الذي يشارك في لجنة تحكيمه لهذا الموسم إلى جانب النجمة اللبنانية نانسي عجرم والفنان المصري محمد حماقي.