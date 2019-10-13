افتتاح مهرجان "لوميير" الفرنسي بحضور كوكبة من النجوم

فرنسيس ماكدورمند مع تييري فريمو في افتتاح مهرجان لوميير

افتتحت الممثلة الأمريكية فرانسيس ماكدورمند النسخة الـ11 من مهرجان "لوميير" في ليون الفرنسية، الذي يحتفي بالذكرى الـ10 لتأسيسه بتكريم المخرج الشهير فرنسيس فورد كوبولا.

وقال تييري فريمو، مدير معهد "لوميير"، الذي ينظّم هذا الحدث السينمائي منذ عام 2009: "لطالما أردنا منذ بداية المهرجان إحياء صالات السينما".

وعلّقت ماكدورمند الحائزة على جائزة أوسكار: "أمضيت شهرا رائعا أشاهد خلاله الأفلام التي ستعرض عليكم.. ولا شكّ في أنها ستنير حياتكم".

وحضرت كوكبة من النجوم حفل الافتتاح الذي أقيم، مساء السبت، في قاعة هال توني جارنييه بمدينة ليون بالوسط الشرقي لفرنسا، أبرزهم كزافييه دولان ولوك داردين وتوني مارشال وإيمانويل دوفوس وحفصية حرزي.

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وعرضت سلسلة من الصور تستعيد مسيرة كلّ من فرانسيس ماكدورمند والممثل الكندي دونالد ساذرلاند والمخرج والممثل الفرنسي دانييل أوتوي.

وسيكون لكلّ منهم دردشة مع الجمهور خلال فعاليات المهرجان الذي يختتم 20 أكتوبر/تشرين الأول.

وتلا حفل الافتتاح عرض فليم "لا بيل إيبوك"، إخراج نيكولا بودوس وبطولة دانييل أوتويل.

ويحضر الأمريكي فرنسيس فورد كوبولا المهرجان الجمعة؛ لإحياء ورشة عمل وتسلّم جائزة "لوميير"، التي منحت العام الماضي للممثلة الأمريكية جين فوندا.

وأطلق هذا المهرجان بمبادرة من مؤسسة "لوميير" في الحيّ، حيث اخترع الشقيقان لوميير جهاز عرض الأفلام السينمائية، وحضر نسخته الـ10 نحو 185 ألف شخص.