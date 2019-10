5 أفلام أجنبية تقربك من اللغة الروسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمتلك السينما الروسية تاريخًا غنيًا وطويلًا، وعلى مدار القرن الأخير قدمت أفلامًا متنوعة بداية من أفلام الاتحاد السوفيتي وحتى الأفلام المعاصرة الحالية.

فإذا كنت تخطط للقيام برحلة لروسيا قريبًا، ننصحك بمشاهدة الأفلام التالية لفهم أفضل للبلد بلغتها وقواعدها وتقاليد شعبها.

موقع "كالتشر تريب" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أبرز هذه الأفلام.

1- Brat (برات)





صدر الفيلم عام 1997، ويجسد كيف كانت الحياة خلال فترة التسعينيات في روسيا، ومساوئ هذه الحقبة من خلال رصد تأثيرها على حياة شخصية الفيلم الرئيسية دانيل باجروف الذي تحول من رجل عسكري إلى قاتل محترف.



2- The Barber of Siberia (حلاق سيبريا)







تدور أحداث الفيلم عام 1885، في إطار تاريخي شاعري حول قصة حب ملحمية بين جندي روسي وأجنبية ذات جمال فتاك، وتأثير الاختلاف بين الاثنين على علاقتهما.

اختير الفيلم للمنافسة في أوسكار أفضل فيلم أجنبي لكن لم تقبل به لجنة التحكيم.

3- Matilda (ماتيلدا)







أثار الفيلم جدلًا موسعًا حتى قبل طرحه بسبب حبكته؛ إذ تدور أحداث الفيلم حول قصة حب راقصة الباليه ماتيلدا كيشينسكايا وآخر قياصرة روسيا نيكولاي الثاني.

الفيلم مقتبس عن أحداث تاريخية، ويعد عملا خاطفا للأنفاس بفضل أداء الممثلين المتقن، وإبداع المؤثرات البصرية، فضلًا عن روعة مواقع التصوير.



4- The Dawns Here Are Quiet (الفجر هنا هادئ)







الفيلم مقتبس عن رواية كلاسيكية للكاتب بوريس فاسيليف، وتدور أحداث الفيلم في روسيا خلال الحرب العالمية الثانية، حول كتيبة من النساء متمركزين في موقع استراتيجي يبذلن قصارى جهدهن للحيلولة دون سقوط الأرض في يد العدو مهما كان الثمن.

مع نجاح الفيلم، تم تحويله إلى عمل درامي شهير وحظي بالنجاح نفسه.

5- Arrhythmia (أريزميا)



تدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة في روسيا، حول طبيب يطمح لإنقاذ جميع مرضاه، في الوقت الذي يتجاهل فيه حياته الشخصية بمشاكلها.

صدر الفيلم عام 2017، ويركز على ثقافة الموازنة والإخلاص والحب.