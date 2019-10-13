نجوى كرم تخطف الانظار في الدورة الاولى لمهرجان الجميزة

أحيت شمس الغنية نجوى كرم الدورة الاولى من “مهرجان الجميزة” في بيروت بحضور عدد كبير من الجمهور واهل السياسة والاعلام.

بدأ الحفل قرابة الساعة الثامنة والنصف في باحة مدرسة الفرير العريقة التي ضجّت بمئات المعجبين الذين أتوا من كل لبنان لحضور هذه الليلة، خاصة وانّ الدخول اتيح لهم بشكل مجاني نسبة للاوضاع الاقتصادية المتدهورة في لبنان.

عوّل المنظمون كثيرًا على هذه الليلة وعلى نجومية وجماهيرية نجوى كرم تحديدًا، وأبرزهم النائب نقولا صحناوي ومحافظ مدينة بيروت زياد شبيب لكي يكون هذا الحفل خطوة فعلية من اجل ترسيخ الحياة في بيروت وتحقيق مقولة “المدينة التي لا تموت”.

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وعلى الرغم من الاوضاع السيئة، تمّ اعادة تأهيل اهم شوارع بيروت التراثية، وعشرات المطاعم اُعيد افتتاحها، حيث قامت شمس الغنية بعد الحفل، بجولة تفقدية برفقة صحناوي وشبيب على المشاريع العمرانية التي تشهدها الجميزة بعد فترة من الركود.

بالعودة الى الحفل، رحّب النائب نقولا صحناوي بالحضور وشكرهم لمجيئهم وثقتهم بأن يبقى الأمل موجودًا فينا للنهوض من جديد بعد كلّ أزمة. وقال صحناوي لـ “كرم”: “اننا نحاول احياء دائرة بيروت الاولى ونشكرك على هذه اللفتة ونورتي الاشرفية”. بدورها اثنت نجوى كرم التي اطربت الحضور لقرابة الساعتين من الوقت، على الجهود المبذولة من قبل المعنيين في المنطقة وشدّدت على رسالة الفرح التي يجب على كل فنان ان يتحلّى بها، وعلى ضرورة ان نبرز قدر المستطاع الجانب الايجابي من لبنان كي يبقى لنا فسحة امل للعيش فيه.

واستهلّت نجوى كرم الحفل بأغنيتها الوطنية “الرقم الصعب” التي وجّهت من خلالها رسائل وطنية، ودعت عبرها الى ضرورة المحافظة على صورة لبنان بعيدًا عن الإشاعات والصور السلبية التي يتمّ بثّها. كما تفاعل الجمهور ايضًا على اغنية “نحنا شعبك يا الله” التي تؤكّد على انّ وجوب الايمان بوطن الارز عامل اساسي للنضال والبقاء في الوطن.

وقدّمت شمس الغنية مجموعة كبيرة من اغنياتها الجديدة والقديمة، وكان الجمهور متحمّسًا لسماع اغنية “بعشق تفاصيلك” للمرة الاولى على المسرح، حيث طالبها فيها اكثر من مرة، وما كان من “بنت الكرم” الا انّ تلبّي الطلب. امّا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتصدّر وسم “#نجوى_كرم” ووسم “#نجوى_كرم_في_الجميزة” التراند في لبنان بأكثر من 5 آلاف تغريدة. ولاقت الصور التي نشرتها نجوى كرم على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الرواج الاكبر حيث اطللت بلوك عصري ومختلف باللونين الابيض والاسود.

الحفل من تنظيم جمعية YES، بالشراكة مع بلدية بيروت، وبمشاركة مؤسسة منى بسترس وجمعية إنماء الجميزة، ورابطة خريجي مدرسة القلب الاقدس.