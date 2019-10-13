شاروخان برفقة نجوم عرب يصلون الرياض.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصل النجم السينمائي الهندي شاروخان، إلى مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية دون وجود تجمّعات جماهيريّة حوله وذلك في زيارة تستمر يومين لحضور فعاليات موسم الرياض وتكريمه في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وصول شاروخان إلى مطار الرياض صوّره أحد الأشخاص لدقائق قليلة وكان يقول له: "مرحبًا بك في السعودية شاروخان" حيث بادله الأخير بالتحية.

ويأتي هذا الحفل الذي يحضره شاروخان على هامش فعاليات "موسم الرياض" ويُقام ضمن أجندة منتدى ومعرض صناعة الترفيه الذي تستضيفه الرياض على مدار يومي 13-14 أكتوبر الجاري.

ووصل أيضًا عدد من النجوم المصريين إلى الرياض للمشاركة في ذات الحفل، حيث وثّقت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، لحظة مغادرتهم من القاهرة متجهين للسعودية في مقطع فيديو من داخل الطائرة.

وشملت قائمة النجوم المصريين، يسرا، عمرو يوسف، هاني شاكر، رجاء الجداوي، أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، بيومي فؤاد، السيناريست مدحت العدل، المنتج جمال العدل، المخرج أحمد الجندي، الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد.

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في السياق ذاته، كانت الهيئة العامة للترفيه، كشفت قبل ساعات عن أسماء المكرَّمين بجوائز صناع الترفيه، وضمت القائمة مشاهير عربًا وعالميين، ومن بين النجوم العرب الفنان السعودي محمد عبده، عمرو دياب، ماجدة الرومي، عادل إمام، سعد الفرج.

ومن النجوم العالميين، الهندي شاروخان، والأمريكي ويل سميث، مراسیل کرو، جیسون موموا، جون فاندام؛ إذ إن هذه الجائزة تستند للرأي العام ومخصصة للجهات والأشخاص الذين ينشرون البهجة والسعادة في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع.