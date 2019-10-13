مايلي سايرس تواعد شابًا جديدًا.. وهذا ما قاله الأخير عنها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ المُغنّية العالمية المُثيرة للجدل مايلي سايرس، 26 عامًا، لديها شيء تِجاه الشُّبّان الأستراليين، فبعد انفصالها عن حبيبها الممثل الأسترالي الوسيم "ليام هيمسورث"، تُواعد شابًا أستراليًا آخر يُدعى كودي سيمبسون.

ومن الواضح أنّ علاقة الحبيبين تزدادُ قُوّةً؛ ففي يوم الجُمعة الماضية، حضر كودي حفل إطلاقِ خط مجوهرات للرّجال من قِبل علامة تيفاني في لوس أنجلوس، أطلق عليه Tiffany & Co. Mens.

وفي أثناء الحفل، تباهي سيمبسون بحبيبته الجديدة سايرس، وقالَ بأنّه سعيد جدًا، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة بيبول.

وأضاف العازف الأسترالي قائلًا: "مايلي مُبدعة وشغوفة بأي شيءٍ تفعله، وأنا مثلها في هذا الأمر، لذلك فإننا نتوافق كثيرًا".

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وفي صباح اليوم التّالي، خرج كودي سيمبسون ومايلي سايرس من أجل تناول وجبة الإفطار، وشاركتهما والدة سايرس "تيش" في لوس أنجلوس.

ومن الجدير ذكره بأنّ كودي سيمبسون مغرومٌ بمايلي سايرس مُنذ أن كان في سن الـ 12، ولكنّه انتظر كُلّ هذه المُدّة لكي يُعبّر عن حُبّه لها، بعد انفصالها عن زميله الأسترالي ليام هيمسورث.