"مرسيليا" يمنح الموديل الكويتية عنود العنزي لقب "ملكة جمال الأناقة" لعام 2019

أعلن مهرجان الموضة والأزياء المقام في مرسيليا، حاليًا، فوز الموديل الكويتية عنود خالد العنزي بلقب "ملكة جمال الأناقة" لعام 2019.

وعلى هامش المسابقة تم تكريم عدد من رموز الفن والموضة والجمال في العالم بالإضافة إلى تكريم عدد من الإعلاميين والصحفيين الداعمين لقضايا المرأة دوليًا.

عنود خالد العنزي، كويتية الجنسية، واشتهرت بلقب سفيرة السعادة بالكويت، وتعمل على نشر السعادة والطاقة الإيجابية بالمجتمع ونشر الوعي للقضايا والمواضيع التي تهم المجتمع.

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يذكر أن مهرجان مرسيليا للموضة والأزياء يقوم على اختيار المتسابقات على أساس أناقة الشكل والمظهر بالإضافة إلى الدور المجتمعي للمتسابقة في دعمها لقضايا المرأة داخل المجتمع.

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