كارول سماحة تستعد لطرح كليب "إن شالله" باليوتيوب

أعلنت المطربة اللبنانية كارول سماحة، عن استعدادها لطرح كليب "إن شالله" التي طرحتها خلال الفترة الماضية، وتم تصويرها في شوارع لبنان، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

يذكر "سماحة" طرحت مؤخرًا أغنية "بتآمن بالصدفة"، عبر قناتها الرسمية بيوتيوب، من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، وهي الأغنية الرسمية لفيلم "بالصدفة"، الذي تشارك في بطولته، وطرح بدور العرض يوم 26 سبتمبر الماضي.

وتقدم كارول خلال العمل، أغنيتين، ستكونا ضمن سياق الأحداث، كنوع من الدعاية الخاصة بالعمل السينمائي الجديد، الفيلم بطولة كارول سماحة، بديع أبو شقرا، منير معاصري، سامي حمدان، إخراج باسم كريستيو، تأليف كلوديو مارشيليان.

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