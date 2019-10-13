أبرز الأفلام السينمائية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2020

يتنافس خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2020، وموسم إجازة نصف العام الدراسي المقبل، مجموعة من الأفلام السينمائية التي يتم تصويرها حاليا، ومنها ما تم تأجيلها من العرض خلال عيد الأضحى الماضي.

كان تم تأجيل عرض فيلم "كينج سايز" الذي أعلن عنه بطله محمد هنيدي قبل عيد الأضحى الماضي، نظرا لانشغاله في المسرح بتقديم مسرحية "3 أيام في الساحل"، ولكن من المقرر أن يتم طرح الفيلم في ليلة رأس السنة الجديدة، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

كما حددت الجهة المنتجة لفيلم "لص بغداد" طرحه بداية شهر يناير المقبل، بدور العرض السينمائي، وذلك بعد أن تم تأجيل عرضه في عيد الأضحى الماضي، ويشارك في البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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ويطرح صناع فيلم "ديدو" ليلة رأس السنة الجديدة في السينمات، ويشارك في بطولته بجانب كريم فهمي، كل من حمدي الميرغني وأحمد فتحي ومحمد ثروت، ونور قدري، كما يشارك مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم هشام مجدي وشيكو، الفيلم من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

ويعرض فيلم "صاحب المقام" خلال الاحتفال برأس السنة الجديدة 2020، والفيلم من بطولة آسر ياسين، ويسرا، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، كما يشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله وهالة فاخر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

ويشارك أحمد عز في المنافسة على شباك تذاكر احتفال ليلة رأس السنة الجديدة 2020، بفيلمه "العارف..عودة يونس"، والفيلم بطولة مصطفى خاطر وكارمن بصيبص ومحمود حميدة وأحمد فهمي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

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ويبدو أن موسم إجازة نصف العام الدراسي المقبل، الأكثر قوة وتنافسا، حيث يشارك به العديد من النجوم منهم كريم عبد العزيز بفيلم "البعض يذهب للمأذون"، ويشارك في بطولة الفيلم، دينا الشربيني، ماجد الكدواني ومحمد ثروت، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

ويشارك أحمد السقا في موسم إجازة نصف العام الدراسي المقبل، بفيلمه "العنكبوت" من تأليف محمد ناير، وإنتاج وليد صبري، وبطولة منى ذكي، ويسرا اللوزي، وظافر العابدين، وريم مصطفى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ملئ بالإثارة ومشاهد الأكشن، التي تعتمد على المطاردات.

كان قد تقرر تأجيل عرض فيلم "كل سنة وأنت طيب" والذي أصبح "الفلوس" الاسم النهائي له، في عيد الأضحى الماضي، وتم الإعلان مؤخرا عن موعد عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي.

يشارك في بطولة فيلم "الفلوس"، تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإنتاج نيوسينشري، من إخراج سعيد الماروق.

ويستعد الفنان ماجد الكدواني للمنافسة في موسم إجازة نصف العام الدراسي، بفيلم "برة المنهج" مع المخرج عمرو سلامة، ومن تأليف محمد دياب.

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