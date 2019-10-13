تعرف على أبرز النجمات اللاتي ترددن على عيادات الطبيب النفسي

لم يعد الاعتراف باللجوء لطبيب النفسي أمرا محرجا لصاحبه، بل أصبحت هناك حملات توعية تدعو لزيارة عيادة الطبيب النفسي لما يحمله هذا المشوار من أهمية للصحة النفسية وتأثيرها على سلوكيات الأشخاص بالمجتمع. وفتحت الفنانة اللبنانية اليسا هذا الملف عند احتفالها باليوم العالمي للصحة النفسية الذي صادف أول أمس الخميس، بنشرها تغريدة مؤثرة تقول فيها :" العالم عم يحيي اليوم العالمي للصحة النفسية، وكل واحد فينا مسؤول عن يللي حولو، ما تخلوا حدا يتوجع لحالو أو يسكت عن معاناته، ما تترددوا بزيارة الطبيب النفسي لما تحسوا بحاجة، وكونوا دايما حد اللي بحاجة يحكي عن مشاكله، الصحة النفسية أولولية".

وقالت إليسا في حوار لإحدى المجلات اللبنانية إنها تزور طبيبتها النفسية بين الحين والآخر للتخلص من المشاكل النفسية الي تواجهها.

ولم تكن اليسا الأولى في الاعتراف بهذا الأمر، فهناك نجمات لجأن للطب النفسي ايضًا ، منهم غادة عبد الرازق التي قضت 18 عامًا من عمرها تتردد بين الحين والآخر على عيادة طبيبها النفسي كي تتخلص من الوسواس القهري الذي كاد يودي بحياتها بسبب تفكيرها في الانتحار أكثر من مرة.

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كما قالت الفنانة انغام في أحد حواراتها التلفزيونية إنها تعرضت لموقف خيانة قاس من أحد المقربين إليها، جعلها تذهب للطبيب النفسي وتلجأ للعقاقير المهدئة، إلا أنها توقفت عنها بإرادتها لأنها أصبحت شخصية باردة ولا تشعر بمن حولها.

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وكشفت الفنانة التونسية هند صبري أيضا عن حاجتها للطبيب النفسي في حياتها، قائلة: ليس بالضروري اذا ذهب شخص للطبيب النفسي ان يكون مجنونا بل انه أمر يحتاجه اي شخص من أجل حل مشاكله.

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