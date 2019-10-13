محمد حماقي يُغضب أحلام بضغطه "البلوك"

ضغط المطرب محمد حماقي، على زر البلوك للمرة الثانية ضد المطربة "أحلام" خلال أداء المتسابق عثمان بلبل، مما تسبب في عدم استطاعة أحلام ضم متسابق أخر لفريقها خلال نفس الحلقة، وعلى النحو الأخر أبدت سميرة سعيد فرحتها الشديدة بعد بلوك حماقي لأحلام، متمنية أن ينضم المتسابق "بلبل" إلى فريقها، حيث فاجئ "بلبل" الجميع ليقع اختياره على فريق "راغب"، رغم بلوك حماقي، وعلقت "أحلام" قائلة: "أنت أكيد عملت البلوك عشان خاطر راغب".



يذكر أن، الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير “The voice “، انطلقت ثالث حلقاته اليوم السبت على شاشة “إم بي سي مصر”، وشارك في عضوية لجنة التحكيم كل من: “محمد حماقي، وراغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام”.

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