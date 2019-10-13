وسيم ناجد يُحرّك كراسي 3 مدربين في "ذا فويس" بأداء الفلكلور المغربي

القاهرة - لايف ستايل
استطاع المتسابق وسيم ناجد، خلال مرحلة الصوت وبس من برنامج "ذا فويس" “the voice” في موسمه الخامس المُذاع خلال عبر قناة mbc مصر، في تحريك كراسي ثلاث من المدربين من أعضاء لجنة تحكيم البرنامج وهم راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي، وذلك بعد أدائه الفلكلور المغربي على المسرح.
وعلى الرغم من اعجاب سميرة سعيدة بصوت وسيم ناجد، لكنها ولم تلف كباقي المدربين الثلاث لكي يختار وسيم وحد منهم، لكي يكمل معه مشواره في البرنامج.
واستطاع السوبر ستار راغب علامة في إقناع وسيم ناجد في الانضمام إلي فريقه على الرغم من أن النجم محمد حماقي كان أول عضو من أعضاء لجنة التحكيم أعجب بصوته والتفت إليه ولكن فضل علية راغب علامة.
يذكر أن، الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير “The voice “، انطلقت ثالث حلقاته اليوم السبت على شاشة “إم بي سي مصر”، وشارك في عضوية لجنة التحكيم كل من: “محمد حماقي، وراغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام”.
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