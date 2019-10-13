أحلام: أجلتُ تصوير "ذا فويس" لأكون مع فجر السعيد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أوضحت الفنّانة الإماراتية أحلام بحديثها لشاشة MBC، سبب اعتذارها عن المشاركة في تحكيم الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" بنسخته العربية. حيث شرحت أنّ عاطفتها دفعتها لاتخاذ بعض القرارات التي تخُصّ عملها، خاصةً بعد الأزمة الصحية التي طالت صديقتها المُقرّبة الإعلامية الكويتية فجر السعيد.
وشددت على أن "فجر" ليست مجرد صديقة بل هي بمثابة توأم لها، قائلة: "عندما تعرّضت لمحنة صِحيّة خطيرة مُؤخّراً لازمتها طوال الوقت، واعتذرت لإدارة مجموعة mbc عن المشاركة في الموسم الخامس من برنامج The Voice، لأنّ صديقتي بحاجة إليّ ولم أستطع تركها".
وأضافت أنّ إدارة MBC، تفهمت وضعها وأجّلت التصوير لأكثر من 10 أيام حتى اطمأنت على صديقتها خلال فترة علاجها. وقالت: أخبرتهم أن "صاحبتي مريضة وهي بحاجتي أكثر منكم...". وأردفت: "كان قلبي هو اللي مسيّرني... ما عم فكر في أي شي تاني غير إني أكون حدها. جيت 5 أيام عشان أسجل حلقات ذا فويس وبعتبرهم أصعب 5 أيام مروا علي في بحياتي".
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