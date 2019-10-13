شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كاميلا كابيلو تغنى Cry for Me و Easy باستعراضات مبهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة العالمية كاميلا كابيلو ضيفة في برنامج " Saturday Night Live " ، و قدمت النجمة الشابة خلال الحلقة 2 من أحدث الأغنيات التي اطلقتها مؤخرا ، وهما : " Cry for Me " و " Easy " .

ظهرت كاميلا البالغة من العمر ( 22 عام ) بإطلالتين مختلفتين الأولي اشبه بـ " ماري أنتوانيت " و الثانية كانت إطلالة ناعمة ومميزة فكانت ترتدي فستانا أبيض ذو تصميم بسيط ، و هي الاستعراضات التي لاقت إعجاب قطاع كبير من مشاهدي البرنامج .

من جهة اخري ينتظر محبي و عشاقي كاميلا كابيلو إطلاق البومها الغنائي " Romance " و كشف كابيلو أنها قررت بشكل نهائي أن يتم إطلاق الالبوم خلال هذا العام .

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