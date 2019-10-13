شكرا لقرائتكم خبر عن فوتوسيشن جديد لـ عبير صبرى على "العجلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة عبير صبرى لجلسة تصوير جديدة فى أحد الشوارع وسط الخضرة والورود، حيث ظهرت فى جلسة تصوير وهى تركب العجلة ونشرت الصور عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وشاركت عبير صبرى مؤخرًا فى إحدى حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، والتى تحمل اسم "براد شاى" للمخرج محمد سلامة وعرض على قناة on e، وشارك فى بطولتها هبة مجدى، هانى عادل، طونى ماهر ومى فخرى.

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عبير صبرى فى أحدث جلسة تصوير

كان آخر أعمال عبير صبرى فى الدراما مشاركتها بظهور خاص بمسلسل "البيت الكبير 2" لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى عبير صبرى ومجدى كامل وداليا مصطفى ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.



عبير صبرى



الفنانة عبير صبرى