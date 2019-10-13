شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات ضعيفة لفيلم ويل سميث الجديد Gemini Man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن والدراما والخيال العلمى Gemini Man إيرادات وصلت إلى 15 مليونا و142 ألف دولار، منذ طرحه فى دور العرض حول العالم بداية من يوم 1 أكتوبر الجارى، ووصل دور العرض المصرية في 9 أكتوبر، و الولايات المتحدة الأمريكية 11 من الشهر الجارى.

وأنقسمت إيرادات الفيلم بين 7 ملايين و400 ألف دولار في الولايات المتحدة المريكية، و 7 ملايين و742 ألف دولار من دور العرض حول العالم، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات بين الـ 24 و الـ 29 مليون دولار مع نهاية الأسبوع، حسبما نشر موقع " variety".

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وتعد هذه الافتتاحية ضعيفة حيث تكلفت ميزانية الفيلم 138 مليون دولار أمريكى، فيلم "Gemini Man" تبدأ أحداثه عندما يجد أحد صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مُراقبا ومتتبعا ومستهدفا من شخص آخر غامض، وع البحث يجد القاتل هنري بروجان أنه يواجه نسخة أخرى من نفسه ولكن أصغر سنا، ويشارك فى بطوله العمل مع النجم العالمى ويل سميث عدد كبير من النجوم العالمين كليف اوين وبينديكت ونج ودوجلاس هودج ورالف براون وغيرهم.

يذكر أن سميث يعمل على فيلم جديد يدعى Brilliance، من بطولة الممثل العالمى ويل سميث، وسيقوم المؤلف أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو، وهو مستوحى من رواية Marcus Sakey.

وسيلعب سميث دور بطل الكتاب نيك كوبر، وهو وكيل فيدرالي يعمل في قسم التحليل والاستجابة، وظيفته هي تتبع المجرمين، الذين يسلكون طرق إجرامية غريبة ومثيرة، ويتميز ضمن أحداث نيك كوبر نفسه يتميز بهبه فريدة، وهى التحليل التنبئي الذي يسمح له أن يرى ما سيحدث قبل أن يحدث، وبالتالى فإنه يستخدم مواهبه الخاصة ضد أعدائه اللامعين، مثل قاتل يمكنه أن يستخدم الوقت لصالحه، ولكنه مع سير أحداث الفيلم يجد كوبر نفسه أمام خطر كبير.