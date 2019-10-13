صور.. ريهانا تخطف الأنظار فى نيويورك وتظهر بحذاء سعره 510 جنيهات استرلينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية ريهانا الأنظار إليها أمس ، وذلك خلال حضورها حفلMiyake Mugler Porcelain Ball لعام 2019 و الذي أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد تركزت عدسات المصورين علي النجمة الشهيرة بمجرد وصولها لمكان الحفل .
ظهرت ريهانا البالغة من العمر ( 31 عام ) مرتديه فستان قصير باللون الأبيض أبهر الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة ، بينما اختارت حذائها ذو التصميم البسيط وهو واحد من مجموعة تصميمات دار أزياء " Fenty " ووصل سعره إلى 510 جنيهات استرلينية.
يذكر أن ريهانا حضرت مؤخرا حفل إطلاق كتاب خاص بسيرتها الذاتية هو الأول من نوعه، وهو مؤلف من 504 صفحات، ويحتوى على أكثر من 1000 صورة.
ريهانا
ريهانا
ريهانا
ريهانا
ريهانا
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