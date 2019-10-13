شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. آليك بالدوين وهيلاريا يجندان أطفالهما للكشف عن جنس مولودهما الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيلاريا بالدوين زوجه النجم العالمي اليك بالدوين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير" إنستجرام " انها حامل ، و كشفت عن جنس المولود حيث أكدت هيلاريا أنها " فتاة " .

نشرت هيلاريا بالدوين مقطع فيديو قصير ظهر به زوجها اليك بالدويك و ابنائهما الـ 4 خلال كشفهم عن جنس المولود الجديد و الذي تك الكشف بانه فتاة و ذلك عن طريق الملابس الـ pink التي ظهرت بها احدي الدمي .

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وقد انهالت التعليقات علي الفيديو لتهنئ الثنائي بقطوم طفل جديد ينضم لأسرتهم ، و حقق مقطع الفيديو أكثر من 315 الف مشاهدة خلال 20 ساعة فقط.