شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى ينتهى من تصوير "الملك لير" تيلفزيونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج مجدى الهوارى من تصوير مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني تليفزيونيا حيث تم تصويرها على مدار 3 أيام بمشاركة كل نجوم العرض، حيث أصبحت المسرحية جاهزة للعرض على الفضائيات على أن يتم تحديد موعد إطلاقها خلال الفترة المقبلة، حيث يستمر عرض المسرحية على مسرح كايرو شو بأحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس.



فريق عمل مسرحية الملك لير

ويشارك فى بطولة عرض "الملك لير" يحيى الفخرانى، رانيا فريد شوقى، وريهام عبد الغفور، هبة مجدى، نضال الشافعى، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، أحمد عزمى، محمد فهيم، أيمن الشيوى، تامر كرم والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت وإخراج تامر كرم.

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مسرحية "الملك لير" لرائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدى وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.



مسرحية الملك لير