عمرو دياب وحميد الشاعري ونادر حمدي في جلسة طربية.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فوة:

نشر الفنان نادر حمدي صورة تجمعه بأصدقائه الفنان عمرو دياب، والفنان حميد الشاعري، والملحن عمرو مصطفى، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر حميد في الصورة وهو يعزف على آلة "الجيتار"، ويغني الفنان عمرو مصطفى، ويصفق لهما الفنان عمرو دياب ونادر حمدي في جلسة طربية، وعلق نادر حمدي:" اللمة الحلوة".

يذكر أن الفنان نادر حمدي قام بتوزيع موسيقى الميكساج لفريق "واما" مع طرح آخر أغنية وهي "شمس بحر"، ضمن ألبوم "الصيف ابتدى" من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتسجيل غناء محمد إسماعيل.