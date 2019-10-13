بالصور| عبير صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة عبير صبري مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت صبري في الصور بإطلالة كاجوال، مرتدية جمبسوت ذهبي على دراجة مزينة بالورود، ونالت الصور إعجاب جمهورها . وتشارك عبير صبري في حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"،التي ناقشت القضايا التي تخص المرأة، وقام ببطولة الحكايات عدد من النجمات من بينهن درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكري، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

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