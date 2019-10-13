محمد صبحي: لينين الرملي أول المكرمين في احتفالية "50 سنة مسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قال الفنان محمد صبحي إن الكاتب الكبير لينين الرملي سيكون على رأس قائمة المكرمين في الاحتفال باليوبيل الذهبي لفرقته "50 سنة مسرح".
وتابع في بيان صحفي "لينين رفيق الكفاح والمشوار الفني، وحققنا معًا نجاحات كثيرة في المسرح". وأشار صبحي أن قائمة المكرمين كبيرة جدا وتشمل مؤلفين ومخرجين وممثلين ومهندسي ديكور ومصممي ملابس ورواد في الحركة الفنية من مختلف الأجيال فمنهم مثلا طلعت حرب وثروت عكاشة.
يُذكر أن الثنائي محمد صبحي ولينين الرملي قدما عدد من المسرحيات الناجحة، التي أصبحت من كلاسيكيات المسرح المصري، منها: "انتهي الدرس يا غبي"، "علي بيه مظهر"، "المهزوز"، "انت حر"، "الهمجي"، "تخاريف"، "وجهة نظر"، "بالعربى الفصيح".
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