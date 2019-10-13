كندة علوش تهاجم "السوشيال ميديا" لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعربت الفنانة السورية كندة علوش عن استيائها من بعض جمهورها، الذي يسيء لها بالشائعات غير الصحيحة، و"شافطي الطاقة" على حد وصفها.
وكتبت كندة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الطاقة يلي بيصرفها الواحد مشان يعمل كنترول وما يرد على الفتايين والمسيئين وملفقي الشائعات والناصحين والمنظرين والسلبيين والعدائيين وشافطي الطاقة مهووولة، يا رب ألهمنا الصبر".
وتابعت: "أظن إنه الحل الوحيد إن الواحد ياخد كل أسبوع إجازة أربع تشهر من السوشال ميديا".
كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما، في حفل كبير أقيم في يناير 2017، بأحد الفنادق الكبرى بأسوان وحضره العديد من نجوم الفن، ورزقا بطفلتهما الأولى "حياة" العام الماضي.
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