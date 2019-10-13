بالفيديو| هند صبري تكشف عن سبب حزنها بعد رحيل شوقي الماجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فوة:

تحدثت الفنانة التونسية هند صبري عن أكثر ما يحزنها بعد رحيل المخرج التونسي شوقي الماجري، الخميس الماضي.

وقالت هند أثناء لقائها في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة "روتانا": "أنا يمكن يصعب عليا إن شوقي الماجري في الأخر مكنش بيشتغل كتير، وكان عنده عطاء كبير كان ممكن يشتغل اكتر من كدا".

وتوفي المخرج الكبير شوقي الماجري، يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

وكانت بداية التعارف بين الماجري، والجمهور المصري مع مسلسل "أسمهان" عام 2008، ومسلسل "هدوء نسبي" في 2009 من بطولة نيللي كريم، التي تعاون معها مجددًا في مسلسل "سقوط حر"، والذي عاد به إلى مصر بعد غياب 7 سنوات.