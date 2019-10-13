سهير رمزي لـ"الخليج 365": أهتم بكل ما يُكتب عني على "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة سهير رمزي إنها حديثة العهد بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، الذي انضمت إليه قبل أسبوع فقط.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أخيرا من أسبوع عملت فيسبوك، موجودة على انستجرام طبعًا لأني بحب جدا الصور، لكن لسه تويتر مدخلتش عليه استنوا عليا شوية".

وأكدت سهير أنها تهتم بكل ما يُكتب عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما ينشره عنها جمهورها، مضيفة "يهمني رأي الجمهور والفانز لما بينزلوا حاجات بنبسط دي شغلتي، وبهتم بكل كلمة تتكتب عني الحلوة والوحشة عشان اتعلم".

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سهير رمزي نجمة سينمائية كبيرة، قدمت عدد كبير من الأفلام السينمائي، في بدايتها وقفت على خشبة المسرح أمام إسماعيل ياسين، وتعاونت مع كبار النجوم بينهم "فريد شوقي، محمود ياسين، نور الشريف، عادل إمام، محمود عبدالعزيز، حسين فهمي، كمال الشناوي، عادل أدهم، سمير صبري، ومصطفى فهمي".

من أشهر أفلام سهير رمزي "مع حبي وأشواقي"، "بنت اسمها محمود"، "صراع العشاق"، "مين يقدر على عزيزة"، "ثرثرة فوق النيل"، "نبتدي منين الحكاية"، "البنات عايزة إيه"، "أقوى الرجال"، "شفاة غليظة"، "حتى لا يطير الدخان".