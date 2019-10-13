فيديو| محمد رمضان يقود طائرة: "ثقة في الله نجاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من داخل الطائرة التي يستقلها متوجها إلى المملكة العربية السعودية.
وظهر رمضان في الفيديو داخل الطائرة متوجها إلى مكان القيادة، وجلس بجانب الكابتن ليقودها، وكتب في تعليقه: "أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".
ويستعد رمضان لإحياء أولى حفلاته الغنائية في الرياض، ضمن موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.
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