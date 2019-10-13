بالصور والفيديو| مصطفى فهمي يرقص ويغني احتفالًا بزفاف ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان مصطفى فهمي بزفاف ابنته "دينا "على شاب يُدعى "إسماعيل"، أمس السبت، وسط حضور اقتصر على المقربين. ونشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى زوجة مصطفى صورًا من حفل الزفاف، جمعتها بزوجها وأخرى بابنته. وعلقت فاتن على الصور "حفل زفاف خاص، مبروك دينا وإسماعيل". كما ظهر مصطفى في فيديو وهو يغني ويشارك ابنته الرقص. يُذكر أن دينا هي ابنة مصطفى من زوجته الأولى، التي أنجب منها أيضا نجله عمر، وانفصل عنها بعد زيجة استمرت سنوات طويلة، وتزوج بعدها من الفنانة رانيا فريد شوقي، قبل أن ينفصلا ويتزوج من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

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