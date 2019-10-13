وفاة روبرت فورستر بعد صراع مع السرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - توفي الممثل الأمريكي روبرت فورستر Robert Forster الشهير بأدواره في مسلسل "Breaking Bad" وفيلم " El Camino"، عن عمر ناهز 78 عاماً.



وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فقد توفي فورستر بمنزله بمدينة لوس أنجلوس بعد ساعات قليلة من احتفاله بعرض فيلمه الجديد " El Camino"، المكمل لمسلسل " Breaking Bad".



وجاء وفاة النجم روبرت فورستر بعد صراع طويل مع سرطان المخ، لتنتهي مسيرته الفنية الحافلة التي استمرت لأكثر من 5 عقود.



هذه المسيرة بدأها في أوائل ستينيات القرن الماضي، وقد أثمرت عن أكثر من 110 أفلام وعشرات الأعمال التلفزيونية.



وكانت إنطلاقة فورستر من خلال فيلم " Reflections in a Golden Eye" مع النجمة إليزابيث تايلور والنجم الكبير مارلون براندو وهو من اخراج جون هيوستن.

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