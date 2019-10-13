حفل تكريم وألبوم جديد في الذكرى الثانية على رحيل النجم جوني هوليداي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - في الذكرى الثانية على غياب الفنان جوني هوليداي، أعلنت شركة «يونيفرسل ميوزيك» Universal Music للإنتاج، والتي تملك حقوق ألبومات المغنّي الأسطوري في الفترة الممتدّة بين 1961 و2005، عن إطلاق ألبوم يتضمّن أغنياته، كانت أعادت الشركة توزيعها مع أوركسترا لندن السيمفونية، بقيادة المايسترو إيفان كسار، وسيكون الألبوم تاريخي أسطوري، بحسب وصف الشركة، وسوف ينتج منها حوالي 100 ألف نسخة.



وسيحمل الألبوم الذي سُجّل في لندن، اسم Johnny. وتتوقّع الشركة أن ينال الألبوم نجاحاً واسعاً.



اللافت للنظر أنه تم الكشف عن مقتطف أول الأسبوع الماضي من أغنية "لا.. أنا لست نادما على أي شيء" Non je ne regrette rien، ليتم الكشف عنها للجمهور العام من جديد، بعد أن قام جوني في عام 2000 بإحيائها في إديث بياف أثناء حفلاته في أوليمبيا وعند سفح برج إيفل.





وبحسب موقع purebreak charts، فإنه بعد مرور عام على النجاح الهائل الذي حققته "My love is love" وتجاوزت مبيعاته (1.7 مليون) ، فإن جوني هاليداي في دائرة الضوء من جديد بألبوم مختلف بعد وفاته حيث يتم تناول 12 أسطوانة في نسخة سمفونية، وسيكون مشروع الروك الجديد، الذي يحمل عنوان "جوني" ، متاحًا في 25 أكتوبر.



وقال إيفان كاسار، عازف البيانو والمدير الموسيقي لتولير: "لدي انطباع بأنه بعد عشرين عامًا، سوف ينال الألبوم نجاحا واسعا"، مضيفاً: "جميع الأغاني الموجودة في هذا الألبوم هي الأغاني التي صنعتها معه، وترتيبها ل ، وتحدثت معه "لقد أوضح قبل بضعة أسابيع على RTL.و تم الاحتفاظ بأصوات الروك ، المأخوذة من العديد من الحفلات الموسيقية المختلفة ، لإدراجها في الألبوم الجديد".

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من جهة أخرى، أعلنت ليتيسيا هوليداي، أرملة الفنان الراحل، عن عزمها تنظيم حفل ضخم في الأول من ديسمبر كانون الأول/ ديسمبر في مسرح الأولمبيا في باريس، للإحتفال بمرور سنتين على غياب زوجها.



جوني هاليداي Johnny Hallyday هو مغني وملحن وممثل فرنسي ولد بباريس في 15 يونيو 1943 وتوفي في 6 ديسمبر 2017، بدأ مسيرته الفنية سنة 1960، واشتهر بأداء موسيقى الروك والبلوز.



بعد أكثر من 50 عامًا من النشاط كمغني، جوني هاليداي لا يزال واحداً من المغنين الفرنسيين الأكثر شهرة، ومن أكثر الحاضرين في المشهد الإعلامي الفرنسي، وقد سجلت مبيعات ألبوماته أكثر من 100 مليون أسطوانة، وسجل أكثر من 1000 أغنية منها أكثر من مئة قام بتلحينها بنفسه، وحصل 40 مرة على مايسمى بـ "القرص الذهبي"، 22 مرة على "قرص البلاتين"، وتابع حفلاته أكثر من 28 مليون شخص في 180 جولة غنائية.



توفي هوليداي من سرطان الرئة في 6 ديسمبر 2017 في Marnes-la-Coquette، بالقرب من باريس، في سن الـ 74، وأشاد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلاً: "تجاوز الأجيال ومحفورا في ذكرى كل فرنسي"، فيما قال رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل: "لدينا جميعا واحدة على الأقل من أغانيه التي جاءت إلى ذهننا هذا الصباح، وقد ترك لنا أغاني ستعيش على مدى أجيال قادمة، وسوف تكون موسيقاه وشخصيته إلى الأبد في ذكرياتنا".