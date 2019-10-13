الليلة.. عرض "القطط" على مسرح ميامي

يقام مساء اليوم، الأحد، عرض "القطط" على مسرح ميامي بوسط البلد، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر ان سعر التذاكرة 30 جنيهًا.
ويذكر أن "القطط" تدور أحداثه حول فكرةالاختلاف و قبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه، العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان ، وائل ابراهيم، مريم البحراوي ، ديكور و ملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي ، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي و أحمد عبد العزيز، إستعرضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف و أغاني صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحي.
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