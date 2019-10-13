فريق كايروكي يلتقي بجمهور الساقية آخر أكتوبر الجاري

يلتقي فريق "كايروكى" بجمهوره من خلال حفل غنائي كبير يحييه في ساقية الصاوي، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 21 و 22 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
ومن المقرر أن يقدم أعضاء الفريق خلال الحفل باقة من أشهر أغانيهم التي تشعل جمهور الشباب بالحماس، منها "كان لك معايا، السكة شمال في شمال،
يذكر أن "كايروكي" أحيا يوم الجمعة الماضي حفلًا غنائيًّا كبيرًا في ساحة مركز المنارة بالتجمع الخامس، وقد استضاف الفريق في الحفل المغني زاب ثروت، المنشد عبدالرحمن رشدي، و"الدي جيه" الشريف.
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