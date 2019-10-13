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الليلة.. عرض "بيت الأشباح" على مسرح العائم الصغير

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يقام مساء اليوم، الأحد، عرض "بيت الأشباح" على مسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن

سعر التذاكرة 20 جنيهًا.

"بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له

بمسرح الدولة، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الأولي لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك" ، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.
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