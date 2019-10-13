أحمد حسن راؤول يشارك بأغنتين في احتفالية نصر أكتوبر أمام الرئيس

شارك الشاعر أحمد حسن راؤول في احتفالية نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بأغنيتين للتاريخ المصري في حرب أكتوبر .

وقدَّمت الأغنية الأولى التي تحمل عنوان "واحدة من الجيل الجديد" المطربة الشابة هلا

رشدي وهي من كلمات راؤول وألحان مدين وتوزيع عمر إسماعيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف، أما عن الأغنية الثانية "حصة تاريخ" من غناء كورال وهي من كلمات راؤول وألحان مدين وتوزيع عمر إسماعيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف .

جدير بالذكر أن راؤول شارك في كتابة أغاني تجسد تاريخ مصر الحديث مثل أغنية احتفالية قناة السويس الثانية، وأغنية مصر اللي بجد في افتتاح صوامع القمح، وأغنية صبح على مصر للحملة الرئاسية .