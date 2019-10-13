الليلة.. عرض "عبور وانتصار" على خشبة مسرح السلام

يستضيف مسرح السلام، الليلة، العرض المسرحي الوطني "عبور وانتصار"، على خشبة المسرح الخاصة به، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بالمجان.

يتناول العرض المسرحي "عبور وانتصار" أحداث نكسة يونيو عام 1967 وحتى العبور والانتصار فى حرب أكتوبر 1973، كما

من المقرر أن يبدأ العرض من الخميس ١ نوفمبر إلى السبت ١٠ نوفمبر القادم، في تمام الساعة ٧.٣٠ مساءً.

يشار إلي أن "عبور وانتصار" بطولة ناصر سيف، مونيا، عبدالسلام الدهشان، محمد

دياب، عادل الكومي، نوال سمير، محمد عابدين، عادل شعبان، أيمن بشاي، سعيد المختار، محمد عبدالفتاح، الطفل أحمد عصام، أداء صوتي حلمى فودة، أشعار إبراهيم الرفاعي، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محيي فهمي، إخراج محمد الخولى، وإنتاج المسرح القومى للأطفال التابع البيت الفنى للمسرح بوزارة الثقافة.