يستضيف مسرح السلام، الليلة، العرض المسرحي الوطني "عبور وانتصار"، على خشبة المسرح الخاصة به، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بالمجان.
يتناول العرض المسرحي "عبور وانتصار" أحداث نكسة يونيو عام 1967 وحتى العبور والانتصار فى حرب أكتوبر 1973، كمامن المقرر أن يبدأ العرض من الخميس ١ نوفمبر إلى السبت ١٠ نوفمبر القادم، في تمام الساعة ٧.٣٠ مساءً.
يشار إلي أن "عبور وانتصار" بطولة ناصر سيف، مونيا، عبدالسلام الدهشان، محمددياب، عادل الكومي، نوال سمير، محمد عابدين، عادل شعبان، أيمن بشاي، سعيد المختار، محمد عبدالفتاح، الطفل أحمد عصام، أداء صوتي حلمى فودة، أشعار إبراهيم الرفاعي، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محيي فهمي، إخراج محمد الخولى، وإنتاج المسرح القومى للأطفال التابع البيت الفنى للمسرح بوزارة الثقافة.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. عرض "عبور وانتصار" على خشبة مسرح السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.