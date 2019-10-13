مزيكا تطرح "عامل ضجة" للمطرب هشام عباس

طرحت اليوم شركتى "مزيكا وعالم الفن" الأغنية الرابعة "عامل ضجة" للمطرب هشام عباس، على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.
يشار إلى أن الألبوم يحمل نفس الاسم، والأغنية كلمات أسامة محرز، ألحان محمد النادى، توزيعتوما.
يذكر أن "مزيكا وعالم الفن"، قاما بطرح ثلاث أغاني من ألبوم هشام عباس الجديد هى "شارى بالغالى" و"حذرتك" و"اهربى" وحققت الأغنيات ردود أفعال إيجابيةلدى الجمهور والوسط الفني والإعلامي.
يقول مطلع أغنية "عامل ضجة"
عامل ضجه الفترة دى كله متكلم عليه
عن جماله الكل قال ده يابخته مكتوباله
اللى يتعرف عليه
لا زيه جاى ولا زيه فات عدى أى تخيلات
فى الحقيقه ليه طريقه يخطف القلب فى دقيقة
خلى قلبى يقول فى ايه
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