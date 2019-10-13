بالصور.. تكريم ألفت عمر بالمهرجان الدولي للفيلم بالأردن

كرم المهرجان الدولي للفيلم بالأردن، الفنانة ألفت عمر في حفل افتتاحه تقديرًا لأعمالها التي قدمتها سواء بالسينما أو التليفزيون.
عبرت ألفت، عن سعادتها بالتكريمالأردني وخصوصًا أنه أول تكريماتها من خارج مصر.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة ألفت عمر الجزء الثالث من
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