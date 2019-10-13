بالصور.. تكريم ألفت عمر بالمهرجان الدولي للفيلم بالأردن

كرم المهرجان الدولي للفيلم بالأردن، الفنانة ألفت عمر في حفل افتتاحه تقديرًا لأعمالها التي قدمتها سواء بالسينما أو التليفزيون.

عبرت ألفت، عن سعادتها بالتكريم

الأردني وخصوصًا أنه أول تكريماتها من خارج مصر.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ألفت عمر الجزء الثالث من

Advertisements

مسلسل "نصيبي وقسمتي" بطولة إحدى قصصه وتنتظر عرض مسلسلها الجديد "السر" وتشارك بطولته مع كل من الفنان حسين فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، مايا نصري، إخراج محمد حمدي، تأليف حسام موسى.