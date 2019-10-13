الأوبرا تواصل إثراء ميدان الفنون الجادة.. باليه كليوباترا لأول مرة

ضمن خطة إثراء ميدان الفنون الجادة فى مصر تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر لأول مرة إنتاجها الجديد باليه كليوباترا لفرقة باليه أوبرا القاهرة من إخراج مديرها الفنى أرمينيا كامل. وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة مؤلف موسيقاه المايسترو محمد سعد باشا وذلك لمدة أربعة ليالى متصلة تبدأ فى الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة 15 ، 16 ، 17 ، 18 أكتوبر على المسرح الكبير .



يشار إلي أن "باليه كليوباترا" يدور حول القصة التاريخية لكليوباترا ملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم إعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأساوية بعد انتصار خصمهما، تصميم رقصات خوزيه بيريز، مساعد التصميم رينيه دى كارديناس، إضاءة ياسر شعلان، ديكور محمد الغرباوي، ملابس

مانويلا سييري.

يذكر أن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للبالية وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت أحد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شيء .





