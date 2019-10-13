الليلة.. غادة يوسف تحيي حفلًا موسيقيًا ضخمًا بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفلًا موسيقيًا لعازفة البان فلوت والبيانو غادة يوسف، مساء اليوم الأحد على مسرح الحكمة الساعة السابعةمساءً.
يذكر أن عشق غادة للموسيقى ورغبتها في تطوير العزف جعلها تبحث عن آلاتموسيقية جديدة بإيقاعات مختلفة، لتصبح أول عازفة لآلة الـ"بان فلوت" الموسيقية في العالم العربي، بعد دراسة مكثفة عبر فيديوهات تعليمية بموقع "يوتيوب" لعازفي الآلة النادرة حول العالم.
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