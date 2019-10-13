تراند اليوم : نجوم أوبرا الاسكندرية يتألقون فى ذكرى ميلادكمال الطويل.

احتفالا بذكرى ميلاد الموسيقار الكبير كمال الطويل نظمت دار الاوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر مساء امس الخميس حفلا فنيا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو/ عبد الحميد عبد الغفار قدم خلالها نجوم الفرقة اشهر أعماله الفنية.. حيث تضمن

برنامج الفاصل الأول من الحفل موسيفى حلفنى اداء عازف العود وليد سلامة ..الشوق والحب..اسهر وانشغل انا اداء ألاء ايوب..يا رايحين الغورية..يا قمر يا اسكندرانى اداء السيد وهب الله.. انت مين ..الناس المغرمين اداء كريم زيدان ..وبالفاصل الثانى من الحفل امتع الفنان محمد متولى جمهور الثغر بأغنيات بتلومونى ليه الحلوة..فى يوم فى شهر فى سنة.. و تغنت الفنانة رحاب مطاوع بأغنيات كلمنى عن بكرة..بان حبه.. طول عمرى احبك واشكيلك .

ذكر ان فرقة اوبرا الاسكندرية قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004 وتضم نجوم الشباب الواعد..وقد شاركت الفرقة بالعديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان واعجاب الجمهور .